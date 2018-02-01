Лидер Исламской партии Афганистана заявил о провале стратегии США в Афганистане

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Лидер Исламской партии Афганистана, полевой командир и бывший премьер-министр страны Гульбеддин Хекматияр заявил в четверг о провале стратегии США в Афганистане и странах Центральной Азии.

"Никаких достижений ни для Афганистана, ни для США. Америка не смогла достичь ни одной своей цели. Объявила, что покончит с производством и контрабандой наркотиков, но производство наркотиков ежегодно растет почти на 80%. И сегодня, спустя 17 лет, находится на своем пике", - сказал Хекматияр в эфире телеканала Tolo.

Лидер Исламской партии Афганистана также заявил, что США не смогли создать сильное правительство в Кабуле и проложить себе путь в Центральную Азию. По его словам, американцы "не смогли найти путь в Центральную Азию".

"Русские, которые ушли из Центральной Азии, вновь вернулись. Каких целей достигли американцы, после стольких убийств, потратив миллиарды долларов?" - заявил афганский политик.

Лидер Исламской партии также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о присутствии американских сил в Афганистане, которое не будет ограничено по времени, а будет зависеть от ситуации в стране и в мире.

"Я не верю, что Трамп будет верен своим словам, потому что в ходе своей предвыборной кампании он говорил абсолютно другое. Он говорил: я не знаю, что делают наши войска в Афганистане. Он не верил в легитимность войны. Но после того как попал в Белый дом, он поменял свою позицию", - сказал Хекматияр.