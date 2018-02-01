Самолеты ВВС США провели очередную разведку у российских рубежей на юге Балтики

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Два американских разведывательных самолета в четверг совершили длительные полеты вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным FRYER91, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов курсировал вдоль сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Одновременно патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным LA011 совершал разведывательный полет над международными водами Балтики вблизи морских границ Калининградской области, а затем и вблизи ее сухопутной границы с Польшей.

Над международными водами юго-восточной части Балтийского моря вблизи Калининградской области в четверг были также зафиксированы полеты немецкого и датского разведывательных самолетов - P-3C Orion и Challenger CL-600(MPA).