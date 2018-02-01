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Экс-губернатор Никита Белых приговорен к 8 годам колонии
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Что произошло за день: четверг, 1 февраля

Оправдание 28 российских спортсменов, обвинительный приговор для Белых, приближение новых снегопадов к Москве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил пожизненную дисквалификацию 28 российским спортсменам, еще 11 атлетам пожизненное отстранение от ОИ заменено на пропуск одной Олимпиады. При это МОК заявляет, что все равно может не пустить на Олимпиаду оправданных российских спортсменов. ОКР направил МОК официальное письмо с просьбой заявить на Олимпиаду оправданных CAS спортсменов.

- Пресненский суд Москвы признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взятки.

- ФСБ России нейтрализовала члена запрещенного в России "Исламского государства", который готовил теракт в Нижнем Новгороде в день выборов президента РФ. Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был уничтожен.

- Москвичей предупредили о новом мощном снегопаде. Власти города признали, что есть проблемы с его уборкой, и не захотели отказываться от противогололедных реагентов.

- На станции "Пушкинская" столичного метрополитена женщина погибла от удара поезда - она наклонилась и получила удар от подъезжавшего состава. Движение на фиолетовой ветке было нарушено на некоторое время.

- Сенат Польши принял закон, согласно которому запрещено упоминать, что нацистские концлагеря были польскими и утверждать, что Польша также несет ответственность за преступления нацистов. Закон предусматривает наказание за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни. Статья об отрицании преступлений украинских националистов вызвала недовольство Петра Порошенко.

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