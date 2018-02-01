Британский парламент одобрил план реставрации Вестминстерского дворца

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Великобритании одобрил план по экстренной реставрации Вестминстерского дворца, пишет The Times.

Ремонт здания, в котором заседают парламентарии, обойдется в 4 млрд фунтов стерлингов и продлится шесть лет. Надзор и распределение финансирования будет осуществлять специальная комиссия.

Парламентарии приняли решение о переезде после трехчасовых дебатов, в ходе которых Дэмиан Грин, бывший заместитель премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, назвал здание в его нынешнем состоянии "смертельной ловушкой".

Члены Парламента считают, что работа по восстановлению здания должна начаться немедленно. Однако они планируют освободить здание не сразу, а окончательно покинуть его до 2020 года.

На время ремонта Вестминстерского дворца парламентарии будут работать в другом месте, которое пока не определено.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что, по некоторым оценкам, памятник архитектуры настолько сильно поврежден как снаружи, так и внутри, что в нынешнем состоянии ему грозит разрушение. На данный момент каждый год на поддержку здания в относительно рабочем состоянии тратится порядка $50 млн.

Здание парламента было отстроено заново на месте сгоревшей постройки после пожара в 1834 году. За свою историю оно пережило несколько наводнений и пожаров. Часть каменного фасада находится в аварийном состоянии, каменная облицовка крошится при прикосновении, а большая часть инфраструктуры здания не ремонтировалась с 1950-х годов.