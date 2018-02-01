Мощный взрыв произошел в Анкаре

1 февраля 13:21

СМИ узнали о визите начальников ГРУ и ФСБ в Вашингтон

Ранее в СМИ сообщалось о поездке в США главы СВР Сергея Нарышкина Подробнее

1 февраля 10:00

Сенат Польши принял закон о концлагерях

За утверждение, что нацистские лагеря смерти в Польше были польскими, и отрицание преступлений украинских националистов грозит штраф или лишение свободы на три года Подробнее

1 февраля 04:06

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало вернуть ему доступ к российской дипсобственности

Там хотят лично убедиться, что со зданиями, принадлежащими России, все в порядке Подробнее

31 января 15:49

МИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в Африне