Мощный взрыв произошел в Анкаре

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мощный взрыв прогремел в четверг в районе Чанкайя Тунали в Анкаре, сообщает турецкий телеканал "Хабертюрк".
По первоначальным данным, газ взорвался в бойлерной в здании районного налогового управления из-за возможной неисправности отопительной системы.
Представители местных властей сообщили, что речь идет о "техническом инциденте", а не о теракте.
Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало.
Ankara'da şiddetli patlama https://t.co/fQ5aF0c2jK pic.twitter.com/TMSHueDlG2— Türkiye Gündemi (@turkiyegundemi1) 1 февраля 2018 г.
Ankara'daki doğalgaz patlaması sonrası ilk görüntüler pic.twitter.com/wdd3jRF5ko— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 1 февраля 2018 г.