Главные новости
В РоссииБелых приговорен к 8 годам колонииСпортCAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменовВ миреСМИ узнали о визите начальников ГРУ и ФСБ в Вашингтон
Важно
Экс-губернатор Никита Белых приговорен к 8 годам колонии
В мире

Мощный взрыв произошел в Анкаре

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мощный взрыв прогремел в четверг в районе Чанкайя Тунали в Анкаре, сообщает турецкий телеканал "Хабертюрк".

По первоначальным данным, газ взорвался в бойлерной в здании районного налогового управления из-за возможной неисправности отопительной системы.

Представители местных властей сообщили, что речь идет о "техническом инциденте", а не о теракте.

Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало.

Теги: Турция, Анкара
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
СМИ узнали о визите начальников ГРУ и ФСБ в ВашингтонСМИ узнали о визите начальников ГРУ и ФСБ в Вашингтон
Ранее в СМИ сообщалось о поездке в США главы СВР Сергея НарышкинаПодробнее
Сенат Польши принял закон о концлагеряхСенат Польши принял закон о концлагерях
За утверждение, что нацистские лагеря смерти в Польше были польскими, и отрицание преступлений украинских националистов грозит штраф или лишение свободы на три годаПодробнее
Посольство РФ в Вашингтоне потребовало вернуть ему доступ к российской дипсобственностиПосольство РФ в Вашингтоне потребовало вернуть ему доступ к российской дипсобственности
Там хотят лично убедиться, что со зданиями, принадлежащими России, все в порядкеПодробнее
МИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в АфринеМИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в Африне
В ведомстве напомнили, что Анкара объясняет свои действия зафиксированным в уставе ООН правом государства на самооборонуПодробнее
Скончался первый украинский космонавт Леонид КаденюкСкончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк
Он умер в возрасте 67 лет от сердечного приступа во время утренней пробежки в паркеПодробнее
Трамп отказался закрывать тюрьму Гуантанамо на КубеТрамп отказался закрывать тюрьму Гуантанамо на Кубе
Он также попросил Конгресс сохранить все полномочия по задержанию террористов во всем миреПодробнее
Трамп назвал Россию и Китай угрозами экономике и ценностям СШАТрамп назвал Россию и Китай угрозами экономике и ценностям США
Президент США призвал модернизировать систему обороны страны и перестроить ядерный арсеналПодробнее
СМИ сообщили о встрече директора СВР России Нарышкина с главой нацразведки СШАСМИ сообщили о встрече директора СВР России Нарышкина с главой нацразведки США
Содержание состоявшихся переговоров не разглашаетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Суперлуние5 фото
31 января
Суперлуние
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБелых приговорен к 8 годам колонииСпортCAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменовВ миреСМИ узнали о визите начальников ГРУ и ФСБ в ВашингтонВ РоссииМинобороны РФ предложило США прекратить полеты разведчиков у границ РоссииВ РоссииФСБ ликвидировала планировавшего теракт на 18 марта члена ИГВ РоссииРакета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с "Восточного"

В Южно-Сахалинске пройдет первый фестиваль российских сериалов

Росгвардия заменит МЧС в параде 9 мая на Красной площади

Один человек пострадал в результате взрыва в налоговом управлении в Анкаре

Российские пограничники задержали иностранное судно в Беринговом море

У США нет сомнений в выполнении Россией договора о СНВ

США сделают исключения в визовых санкциях для нужд безопасности

Девочка ранила нескольких человек в школе Лос-Анджелеса

Минобороны рассказало о перехватах иностранных летательных аппаратов

США обеспокоились присутствием России в Западном полушарии

Папа римский не приедет в Белоруссию в этом году

Иордания разорвала дипотношения с КНДР

Глава ЦРУ не увидел ничего предосудительного в контактах с руководством спецслужб РФ

Приговор Белых будут обжаловать

Белых приговорен к 8 годам колонии

Белых приговорен к 8 годам колонииСуд оправдал экс-губернатора по одному из эпизодов дела о взятках Подробнее

В ДНР сочли взрыв в Минобороны покушением на главу ведомства

ПКР предупредил фанатов российских паралимпийцев об их возможном отстранении за флаг РФ на трибуне

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru