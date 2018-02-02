Девочка ранила нескольких человек в школе Лос-Анджелеса

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Девочка 12-и лет ранила из пистолета нескольких человек в школе имени Сальватора Кастро, сообщила в четверг BBC News .

Один из пострадавших, 15-летний подросток, ранен в голову. Он жив, но находится в стабильно критическом состоянии. Еще одна 15-летняя девочка получила ранение в запястье. Три человека в возрасте от 11 до 30 лет получили незначительные повреждения - предположительно, ссадины.

Стрелявшую задержали. Полиция обыскивает близлежащие территории, чтобы найти возможных пострадавших. Школа закрылась до конца дня. Пока неизвестны мотивы стрелявшей девочки.

В январе этого года ученик одной из школ штата Кентукки открыл огонь, ранив 17 человек и убив двоих.