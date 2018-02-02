Представительницу Демпартии поймали на игре в Candy Crush во время послания Трампа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Член палаты представителей от Демократической партии Бренда Лоуренс во время послания президента Дональда Трампа к конгрессу США играла в игру Candy Crush на своем смартфоне, передает телеканал Fox News.

Фотографии Лоуренс, играющей на телефоне, попали в фотоагентство Getty Images. По предположениям журналистов телеканала, Лоуренс сочла Candy Crush более интересной, нежели речь американского президента.

Democratic congresswoman caught playing 'Candy Crush' during SOTU https://t.co/mtzaOd8cXZ — Fox News (@FoxNews) 2 февраля 2018 г.

Fox News отмечает, что Лоуренс была не единственным демократом в палате представителей, слушавшим Трампа вполуха. Так, судя по фотографиям, Бонни Уотсон Колман читала ответы на свои записи в твиттере, а Джойс Битти листала пресс-релиз, посвященный реакции демократов на послание к конгрессу.

Трамп выступил с посланием к конгрессу США 30 января. Его речь длилась час и 20 минут.

Многие республиканцы критиковали то, как конгрессмены-демократы реагировали на слова президента страны. Так, члены демократической партии не аплодировали даже когда республиканец Трамп говорил на темы, по которым между ним и демократами нет разногласий.