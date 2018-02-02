В джунглях Гватемалы обнаружили руины 60 тыс. построек заброшенного города майя

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ученые обнаружили более 60 тысяч построек цивилизации майя в джунглях на севере Гватемалы, сообщает журнал National Geographic.

"Были найдены руины более чем 60 тыс. различных строений - домов, дворцов, дорог и иных объектов, сооруженных людьми, которые на протяжении веков были скрыты в джунглях Гватемалы", - говорится в сообщении.

Обнаружить город удалось благодаря оптическому локатору (LiDAR, Light Detection And Ranging, световое обнаружение и определение расстояния), при помощи которого ученые убрали изображения крон деревьев с цифровых снимков местности.

The interconnected network of ancient Maya cities was home to millions more people than previously thought https://t.co/0E0FafOyRR — National Geographic (@NatGeo) 1 февраля 2018 г.

Цивилизация майя достигла расцвета в 250-900 годы н.э. и известна собственной письменностью, искусством, архитектурой, математической и астрономической системами. Города и поселения майя располагались на территориях современных Мексики, Белиза, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.

С середины X века цивилизация майя начала приходить в упадок и в XVI веке была почти полностью уничтожена испанскими конкистадорами.