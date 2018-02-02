В Шанхае фургон врезался в пешеходов

Al menos 18 heridos en un atropello masivo en Shanghai https://t.co/qInJG3gTJ1 pic.twitter.com/fbRZ2crV8K — La Vanguardia (@LaVanguardia) 2 февраля 2018 г.

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Фургон выехал на тротуар и врезался в пешеходов в центре Шанхая, сообщает South China Morning Post. Травмы получили не менее 18 человек, трое из них серьезно ранены.

Как отмечается, фургон загорелся и только потом врезался в людей. По предварительной версии, водитель курил в салоне. Предположительно, он незаконно перевозил опасные вещества, вероятно, газовые баллоны. Внутри автомобиля могли находиться шесть человек.

Пожар удалось быстро потушить, но водитель также в числе пострадавших. По словам очевидцев, случайные свидетели подбежали к автомобилю и разбили окно, чтобы вытащить находившегося за рулем мужчину, так как он к тому моменту уже потерял сознание.