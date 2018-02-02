Россиянку задержали в Таиланде за сбор кораллов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Россиянку Лилию Карманову задержали на острове Пхукет в Таиланде за сбор кораллов, она обвиняется в нарушении законодательства о защите морских ресурсов, сообщает в пятницу ресурс Phuket News.

По информации издания, 20-летнюю россиянку арестовали в четверг, сейчас она ожидает суда. Полиция обнаружила в арендованном россиянкой бунгало на курорте Карон несколько морских кораллов.

В бунгало полиция явилась после сообщения от местных жительниц, которые видели туристку на пляже за чисткой кораллов с помощью средств для дезинфекции туалета.

Сбор кораллов в Таиланде запрещен законодательством, за его нарушение грозит тюремное заключение на год либо штраф в $600.