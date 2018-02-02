США отказались считать Россию и Китай противниками в своей ядерной доктрине

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - США не хотят быть соперниками с РФ и КНР и рассчитывают на стабильные отношения с этими державами, говорится в новой ядерной доктрине США, обнародованной в пятницу.

"Соединенные Штаты не желают воспринимать Россию или Китай в качестве противников и стремятся к стабильным отношениям с обеими странами", - отмечается в документе.

"Соединенные Штаты и Россия в прошлом поддерживали стратегические контакты, чтобы заниматься (вопросами - ИФ) ядерного соперничества и рисков. В связи с действиями России, включая оккупацию Крыма, это конструктивное взаимодействие существенно сократилось", - говорится далее в документе.

"Мы ожидаем таких условий, которые позволили бы вновь вести транспарентное и конструктивное взаимодействие с Россией", - говорится в документе.

Россия должна понять, что любое применение ядерного оружия, пусть и ограниченное, неприемлемо, уверены авторы доклада.

документе также выражается надежда на то, что КНР будет разделять заинтересованность США в диалоге в ядерной сфере с целью улучшить взаимопонимание и транспарентность и сократить риски, связанные с неправильной оценкой ситуации.