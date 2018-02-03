Отец посла США в РФ Джон Хантсман-старший скончался в возрасте 80 лет

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Отец посла США в России, миллиардер и филантроп Джон Хантсман-старший скончался в возрасте 80 лет в пятницу, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Центра по исследованию рака имени Хантсмана. Причина смерти пока не сообщается.

Джон Хантсман-старший родился в 1937 году в штате Айдахо, переехал в Солт-Лейк-Сити в 70-х годах, был женат и имел девять детей, многие из которых стали заниматься семейным бизнесом.

Он основал химическую компанию Huntsman Corporation, которая занимается производством различных видов химической продукции - полиуретаны, красители, полимеры, а также Центр по исследованию рака имени Хантсмана (The Huntsman Cancer Foundation). Посол США в РФ Джон Хантсман-младший ранее являлся главным исполнительным директором семейного предприятия Huntsman Corporation, а также и председателем Huntsman Cancer Foundation.