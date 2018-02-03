В Киргизии за день произошло три землетрясения

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Киргизии в субботу произошло три землетрясения силой до 3,5 баллов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций.

"В субботу в 09:44 (06:44 по Москве) в Чуйской области (север Киргизии) зафиксировано землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла. Очаг толчков располагался в 70 км к юго-востоку от Бишкека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в тот же день в 10:06 (07:06 по Москве) на юге республики в Джалал-Абадской области зафиксировано второе землетрясение силой 3 балла. "Во второй половине дня в 15:03 (12:03 по Москве) подземные точки силой 3,5 балла зафиксированы в Ошской области (юг страны). Эпицентр землетрясения находился в 14 км от села Кашка-Суу Чон-Алайского района", - отметил он.

По предварительным данным МЧС Киргизии, жертв и разрушений нет.