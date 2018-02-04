Президент Эстонии Кальюлайд пробежала лыжный марафон

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье приняла участие в Тамсалу-Неэрутском лыжном марафоне, пробежав дистанцию в 30 км, сообщают эстонские СМИ.

Всего на дистанцию в 30 км вышли 282 человек, а еще 37 участников пробежали 10-километровую дистанцию, пишет Virumaa Teataja.

Кальюлайд финишировала со временем 2 часа 13 минуты 23 секунды. Выиграл марафон эстонский лыжник Алго Кярп, который финишировал со временем 1:18.49. В марафоне также приняли участие министр культуры Эстонии Индрек Саар и главный тренер эстонской сборной по футболу Мартин Рейм.