В мире

Иранскому ученому вынесли окончательный смертный приговор

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор иранцу, имеющему шведское гражданство, преподавателю фламандского Свободного университета Брюсселя Ахмадрезе Джалали, сообщил в ночь на понедельник сайт VTM Nieuws.

Преподаватель иранского происхождения Джалали проживал с семьей в Швеции, но преподавал также в Италии и Бельгии. Его арестовали в апреле 2016 года во время пребывания в Иране и обвинили в шпионаже в пользу израильской спецслужбы Моссад. По данным Тегерана, Джалали причастен к убийству двух иранцев, занимавших ответственные посты в структурах ядерной программы Ирана. Их взорвали заложенными в автомобили бомбами.

Он был приговорен к смерти 21 октября 2017 года в результате судебного процесса, признанного нелигитимным ООН, которая в декабре прошлого года призвала Иран отменить этот приговор и освободить иранского ученого.

Тем не менее, в декабре приговор был подтвержден Верховным судом Ирана, несмотря на международный протест, в том числе в Бельгии. Однако действие приговора было приостановлено в связи с апелляцией Джалали.

Эта апелляция была отвергнута, и теперь решение Верховного суда можно считать окончательным. Приговор может быть приведен в исполнение в любой момент, ссылаются СМИ на бельгийского адвоката осужденного.

Теги: Ахмадрезе Джалали, Иран
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Иранскому ученому вынесли окончательный смертный приговор

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