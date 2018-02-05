Известный борец с контрабандой слоновой кости и рогов носорогов убит в Кении

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Эсмонд Брэдли Мартин, посвятивший жизнь борьбе с контрабандой слоновой кости и рогов носорогов, был убит в Кении, сообщает в понедельник "Би-би-си".

По данным канала, тело 75-летнего гражданина США с ножевым ранением в шею нашли в его доме в Найроби в воскресенье. По предварительным данным полиции, Мартин мог погибнуть в результате неудачного ограбления.

Как сообщает "Би-би-си", на протяжении нескольких десятилетий Мартин работал под прикрытием в Китае, Вьетнаме и Лаосе, собирая сведения о нелегальных каналах сбыта слоновой кости и рогов носорогов. В частности, под видом покупателя он помогал отслеживать уровень цен на черном рынке.

Последний отчет Мартина был опубликован в прошлом году, он был посвящен сокращению торговли слоновой костью в Китае - крупнейшем рынке слоновой кости в мире, сообщает кенийское издание The Star. По данным "Би-би-си", в последнее время Мартин работал над очередным отчетом по итогам расследования в Мьянме.