Путин подписал изменения в Трудовой кодекс о зарплате в иностранной валюте

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в Трудовой кодекс (ТК), согласно которым работодатель сможет выплачивать зарплату сотрудникам, работающим за границей, в иностранной валюте.

Согласно действовавшей до этого редакции статьи 131 ТК выплата заработной платы должны была производиться в денежной форме в валюте Российской Федерации. По действовавшим требованиям российского валютного законодательства граждане РФ, работающие за рубежом, также могли получать заработную плату от своих работодателей (юридических лиц, резидентов РФ) только в рублях и на счета, открытые в российских банках.

В декабре 2017 года в первом чтении был принят законопроект, по которому предлагалось внести в валютное законодательство РФ поправки, по которым перечень разрешенных между резидентами валютных операций дополняется операцией по выплате в иностранной валюте. Также предусматривается возможность зачисления зарплаты на счета резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ.

Отдельной новеллой стоят поправки о выплате заработной платы сотрудникам дипломатических служб, работникам дипломатических представительств, консульских учреждений РФ, постоянных представительств, а также работникам расположенных за пределами территории РФ государственных учреждений. Перечисленная категория граждан и сейчас может получать зарплату в иностранной валюте за рубежом. Закон дает им возможность получать зарплату (и иные выплаты) в иностранной валюте путем перечисления в банки, работающие на территории РФ. С целью устранения коллизии в правоприменении необходимо было внести поправки в Трудовой кодекс РФ.