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Сотрудник CNN нашел в самолете забытые документы спецслужб США о подготовке к "Супербоулу"

Есть обновление от 23:50

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудник CNN обнаружил забытые в самолете копии документов министерства внутренней безопасности (МВБ) США, содержащие информацию о мерах по обеспечению безопасности на "Супербоуле" - финале национального чемпионата по американскому футболу.

Как сообщает CNN, среди бумаг были документы, в которых оценивалась реакция властей Миннеаполиса, где в 2018 году был организован "Супербоул", на учения, в ходе которых симулировалась атака с использованием спор сибирской язвы в день решающей игры. На бумагах стояли отметки "важно для национальной безопасности" и "для служебного пользования".

Кроме того, в кармашке в сидении самолета была маршрутная квитанция и посадочный талон на имя ученого Майкла Уолтера, участвующего в программе МВБ BioWatch по борьбе с биотерроризмом. CNN однако не смог получить официальные данные о том, кто именно оставил документы в самолете, в МВБ телеканалу сообщили, что не комментируют "вопросы, связанные с персоналом".

CNN не сообщает, когда именно были обнаружены документы, но отмечает, что решил отложить публикацию заметки до завершения соревнования 4 февраля по просьбе МВБ.

"Супербоул" - решающая игра Национальной футбольной лиги США, прошедшая 4 февраля 2018 года в Миннеаполисе (штат Минессота). В матче участвовали "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Филадельфия Иглз". Матч завершился со счетом 41:33 в пользу команды "Филадельфия Иглз", которая впервые за свою историю выиграла кубок.

После победы "Филадельфия Иглз" в Филадельфии прошли громкие празднования. Фанаты разбивали стекла, залезали на фонарные столбы и обрушили навес над отелем Ritz Carlton. Информации о пострадавших не поступало.

Теги: США
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