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На Мальдивах объявили чрезвычайное положение из-за политического кризиса

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Мальдив Абдулла Ямин на 15 дней ввел чрезвычайное положение в стране из-за обострившегося политического кризиса, говорится в сообщении МИД страны в понедельник.

"Правительство Мальдив хотело бы также заверить всех мальдивцев и международное сообщество в том, что безопасность всех мальдивцев и иностранцев, живущих на Мальдивах и посещающих их, будет обеспечена", - говорится в сообщении на сайте МИД. В нем отмечается, что ограничения не затронут бизнес.

Признаки нестабильность в политической ситуации на Мальдивах появились на прошлой неделе, когда Верховный суд страны постановил освободить девять заключенных, заявив, что обвинения против них были политически мотивированы. Также суд постановил восстановить в правах 12 оппозиционных членов парламента и признал неконституционным процесс по делу бывшего президента Мальдив Мухаммеда Нашида, обвиняемого в терроризме.

В ответ на решения Верховного суда правительство уволило начальника полиции, который пообещал обеспечить исполнение вердикта. Кроме того, власти приказали задержать двух оппозиционных членов парламента.

В столице Мальдив Мале прошли демонстрации в поддержку решения Верховного суда.

По данным "Би-Би-Си", правительство ранее приостановило работу парламента и приказало армии противодействовать любым попыткам Верховного суда объявить импичмент президенту Мальдив Абдулле Ямину.

Мальдивы получили независимость от Великобритании в 1965 году, в 1968 году они были провозглашены республикой. С 1978 по 2008 год страной единолично управлял президент Момун Абдул Гаюм. В 2008 году его сменил Нашид, находившийся на этом посту до прихода Ямина в 2012 году, когда Нашида обвинили в злоупотреблении полномочиями. Сейчас Нашид находится в Шри-Ланке.

Последний раз чрезвычайное положение на Мальдивах объявляли в 2015 году, тогда правительство заявило, что расследует заговор с целью убийства Ямина.

Совет национальной безопасности (СНБ) США призвал власти страны уважать закон и демократические институты.

Теги: Мальдивы
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