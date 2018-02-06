Власти ДР Конго закроют бельгийское генконсульство в Лубумбаши

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Власти Демократической Республики Конго (ДРК) потребовали, чтобы Бельгия закрыла свое генеральное консульство в Лубумбаши, административном центре провинции Верхняя Катанга, сообщили вечером в понедельник бельгийские СМИ.

Это очередное проявление недовольства Киншасы активными действиями Брюсселя по побуждению властей бывшей бельгийской колонии к соблюдению конституции и демократических норм.

Одновременно ДРК, по данным СМИ, в порядке взаимности намеревается закрыть свое консульство в Антверпене.

В январе МИД ДРК уже предъявил Бельгии требование о немедленном прекращении деятельности нового бельгийского агентства по развитию (Enabel) и о "ликвидации консульского аппарата" Шенгенского дома в Киншасе - своего рода консульства ЕС, управлявшегося Бельгией.