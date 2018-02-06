Турист вернул украденные кирпичи в тайский храм ради обретения покоя

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Турист отправил обратно кирпичи, украденные из древнего храма в Таиланде, потому что они мешали ему вести "спокойную жизнь", сообщает во вторник Deutsche Welle.

Как сообщил изданию представитель офиса по туризму в древнем городе Аюттхая, футляр, содержащий три вековых кирпича и записку на тайском языке, был отправлен в Таиланд на прошлой неделе. "В записке сказано, что кирпичи должны быть возвращены в любой храм Аюттхая, потому что отправитель не мог спокойно жить с тех пор, как их украл. Однако он не уточнил, что именно с ним произошло", - добавили в турофисе, отказавшись раскрыть имя и гражданство отправителя.

Кирпичи уже возвращены в храм Ват Махатхат, один из многих древних храмов в провинции. Чиновники полагают, что именно оттуда они были взяты.

Это не первый случай, когда представители администрации Аюттхая получают похищенные древние реликвии по почте. Несколько лет назад другой турист вернул упавший кусок статуи, потому что он чувствовал присутствие чего-то потустороннего, находясь рядом с ним.

Аюттхая, город в 80 км от Бангкока, был столицей королевства, существовавшего на территории Таиланда с XIV по XVIII век.