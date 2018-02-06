Украина лишила гражданства грузинского "вора в законе" Геги Озургетского

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Киевские оперативники задержали гражданина Грузии, руководившего на Украине организованными преступными группировками, который получил в 2013 году гражданство страны.

"Вор в законе" по прозвищу Геги Озургетский был задержан в Киеве на проспекте Глушкова, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева во вторник.

"Он 42-летний уроженец Грузии, проживает в Греции, где его "короновали" в 2014 году. На территорию Украины приехал в 2017 году в Одессу, впоследствии перебрался в столицу. Кстати, паспорт гражданина Украины ему выдали в декабре 2013 года в городе Луганск, поэтому мы проверяем эту информацию", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Озургетский был лишен гражданства Украины и выдворен из страны с запретом на въезд в течение трех лет.

По данным полиции, мужчина намеревался расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах, координировать деятельность отдельных организованных групп для их усиления.