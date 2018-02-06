Глава стройкомпании из Татарстана убежал от похитителей в Южной Осетии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Цхинвале (Южная Осетия) была совершена попытка похитить генерального директора строительной фирмы из Татарстана "ФСК Эверест" Руслана Файтыхова, но ему удалось убежать от преступников.

"Трое неизвестных в понедельник вечером напали на Файтыхова, пытаясь затащить его в машину марки ВАЗ 2121 "Нива" темного цвета с неустановленными регистрационными знаками с целью похищения", - сообщили во вторник журналистам в генеральной прокуратуре Южной Осетии.

Однако Файтыхов, несмотря на удары по голове и телу, оказал сопротивление, отметили в ведомстве. "В конечном итоге гендиректору удалось вырваться из рук похитителей и убежать", - сообщили в генпрокуратуре.

"Опасаясь задержания со стороны правоохранительных органов, похитители не стали преследовать Файтыхова и скрылись с места преступления, так и не доведя до конца свой план", - добавили в ведомстве.

Позже по подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое граждан республики. При обыске их автомобиля и домовладений правоохранители изъяли автоматы с патронами, а также средства радиосвязи.

Обстоятельства преступления выясняются. Следственным управлением генеральной прокуратуры Южной Осетии возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст. 30, п. "а" и "з" ч. 2 ст. 126 УК (покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

Фирма ООО ФСК "Эверест" из Татарстана в конце 2013 года стала генеральным подрядчиком восстановительных работ в Южной Осетии. Ей было поручено строительство 17 крупных объектов, в том числе Национального музея и Государственного театра. Позже к этой организации возникли претензии по поводу качества и темпов работ, со стороны властей Южной Осетии и ряда федеральных ведомств. В 2016 году комитетом госбезопасности республики против фирмы "Эверест" было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).