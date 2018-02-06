Мина сильно повредила здание торгпредства РФ в Дамаске

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Здание торгпредства РФ попало под минометный обстрел в Дамаске, сообщает МИД РФ.

"6 февраля приблизительно в 16:00 по местному времени в здание Торгового представительства Российской Федерации в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб", - говорится в сообщении , размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ решительно осуждают очередную вылазку террористов против диппредставительства России в Дамаске, "ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни".

На Смоленской площади напомнили, что накануне под минометный обстрел в Старом городе Дамаска попала российская неправительственная делегация, которую пришлось срочно эвакуировать с места инцидента. "Огонь велся прицельно по пунктам раздачи гуманитарной помощи, которую привезли российские религиозные деятели - христиане и мусульмане - в счет средств, собранных верующими в храмах и мечетях в различных регионах Российской Федерации. В результате только этого обстрела погибли два мирных сирийца. В общей сложности за последние два дня в Дамаске жертвами минометных обстрелов террористов стали более 10 человек", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД РФ обращаются к международным и региональным партнерам с призывом "объективно взглянуть на происходящее и дать должную принципиальную оценку действиям тех, кто совершает террористические атаки, направленные против дипломатических представительств, культовых сооружений и гуманитарных миссий".