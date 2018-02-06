В пустыне Сахара вновь выпал снег

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В алжирском городе Айн-Сефра, расположенном в пустыне Сахара, выпал снег, сообщает во вторник британская газета Independent.

Прошлый снегопад прошел в городе в январе 2018 года. В общей сложности, с декабря 2016 года в этом районе снег выпадал четыре раза. Прежде снегопадов не было 37 лет.

Snow falls in Sahara desert for third time in 40 years https://t.co/OPeLfKPkvy — oiseau (@OiseauSwad) 6 февраля 2018 г.

Снег покрыл песчаные дюны в районе города, куда пришли местные жители, чтобы сделать фотографии на память.

Айн-Сефра расположен на высоте порядка 1000 метров под уровнем моря и окружен Атласскими горами. Средняя температура в городе в это время года составляет 6-12 градусов тепла по Цельсию.