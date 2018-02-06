У МИДа нет сведений о пострадавших на Тайване россиянах

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ не получал информации о россиянах, пострадавших в результате произошедшего во вторник землетрясения силой 6,4 балла на острове Тайвань, сообщает во вторник пресс-служба Ростуризма.

"Информации о наличии пострадавших среди российских туристов в Ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на острове Тайвань, сохранять спокойствие, соблюдать требования личной безопасности, следовать указаниям властей", - говорится в сообщении ведомства.

Во вторник на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Два человека погибли, 188 пострадали. Эпицентр находился в 20 км от города Хуалянь. Разрушено несколько зданий, из-за частичного обрушения отеля Marshal Hotel в нем заблокированы около 30 человек.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила порталу "Интерфаксу", что Тайвань популярен только у деловых туристов из России. В год его посещает порядка 10 тыс. россиян, которые чаще всего приезжают в столицу Тайпей на различные выставки и другие деловые мероприятия.