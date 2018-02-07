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СМИ сообщили об обстреле авиацией Израиля военных объектов близ Дамаска

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Самолеты израильских ВВС в среду нанесли ракетный удар по военным объектам в сельской области близ Дамаска, при этом сирийские ПВО перехватили большинство ракет, передает в среду сирийское телевидение со ссылкой на армейские структуры.

По их данным, несколько ракет были выпущены с израильских самолетов, когда они находились в воздушном пространстве Ливана.

"Командование вооруженных сил считает Израиль ответственным за опасные последствия повторяющихся агрессивных рискованных мероприятий", - цитирует телевидение заявление командования сирийской армии.

Израильская сторона никак не прокомментировала сообщения сирийского телевидения.

Теги: Сирия, Израиль
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