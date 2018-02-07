Примерзшего босыми ногами к крыше мужчину спасли в Одессе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники патрульной полиции Одессы спасли мужчину, который примерз босыми ногами к крыше дома.

Как сообщила в среду пресс-служба полиции, вызов о том, что неизвестный сидит на крыше одного из частных домов в Суворовском районе Одессы, поступил в полицию накануне поздно вечером.

Прибыв по вызову, полицейские увидели мужчину, который примерз ногами к металлической кровле одноэтажного здания и не мог пошевелиться. Его крики о помощи привлекли внимание соседей, которые и вызвали полицию.

Полицейские поднялись к мужчине и помогли ему освободиться. Причину своего пребывания на крыше мужчина не пояснил, при этом признаков алкогольного опьянения он не имел.

Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и передали сотрудникам медицинской службы, которых вызвали на место происшествия.