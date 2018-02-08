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Определилась дата выборов президента Венесуэлы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Выборы президента Венесуэлы состоятся 22 апреля 2018 года, сообщила журналистам глава Национального избирательного совета страны Тибисай Лусена.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро, который баллотируется на второй президентский срок, объявил о достижении соглашения с оппозицией в результате переговоров в Доминиканской республике, в котором была согласована дата выборов - 22 апреля.

Вместе с тем, оппозиция пока не поставила подпись под соглашением, потребовав дополнительное время для его изучения.

Президент Доминиканской республики Данило Медина заявил, что пока позиции сторон расходятся в вопросах условий проведения выборов.

Теги: Венесуэла
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