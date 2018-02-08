Бермуды первыми в мире отменили разрешение на однополые браки

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бермудские острова стали первой в мире территорией, запретившей ранее легализованные однополые браки.

Соответствующий закон был утвержден в среду губернатором Бермуд Джоном Ранкиным, сообщает газета The Guardian. По словам министра внутренних дел Уолтона Брауна, решение было принято для соблюдения баланса между интересами довольно консервативного общества и европейским законодательством: однополые браки на Бермудах регистрироваться не будут, однако на территории по-прежнему будут признавать и защищать права однополых пар.

Как сообщил губернатор Бермудских островов, однополые пары будут обладать схожими с официальными супругами правами. В частности, они смогут принимать решения о медицинских процедурах от лица партнера.

Однополые браки были разрешены на Бермудских островах решением Верховного суда в мае 2017 года. С тех пор подобные союзы, по данным The Guardian, заключили "полдюжины" пар. Решение было негативно оценено в обществе, в частности, перед зданием парламента прошли многотысячные акции протеста.

Бермудские острова - заморская территория Великобритании.