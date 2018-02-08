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Таджикистан после стычки между пограничниками и жителями Киргизии закрыл границу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Из-за инцидента с участием граждан Киргизии и сотрудников таджикской пограничной службы Таджикистан в одностороннем порядке закрыл границу с Киргизией.

"8 февраля таджикская сторона в одностороннем порядке временно приостановила пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска "Кулунду-автодорожный" и "Кайрагач-автодорожный" на киргизско-таджикском участке государственной границы", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе киргизской Государственной пограничной службы (ГПС).

Собеседник агентства отметил, что КПП "Кулунду-автодорожный" является международным пунктом пропуска, поэтому введенные ограничения не касаются граждан третьих стран, которые могут пересекать госграницу через данный пункт пропуска.

"Кроме того пограничники Таджикистана закрыли для проезда мост в местности Сай Лейлекского района Баткенской области (юг Киргизии) и выставили там пограничные наряды, увеличив численность военнослужащих", - сказал представитель ГПС.

В настоящий момент пограничные представители двух стран проводят встречу.

Теги: Таджикистан, Киргизия
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