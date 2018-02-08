Экс-премьера Бангладеш приговорили к пяти годам тюремного заключения

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Суд Дакки приговорил бывшего премьер-министра Бангладеш и оппозиционного лидера Халеду Зию к пяти годам лишения свободы за коррупцию, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Ее обвиняют в присвоении около $250 тысяч, предназначенных для фонда помощи детям-сиротам. Этот фонд был учрежден, когда Зия возглавляла правительство страны, и средства в него поступали из-за границы.

Адвокат Зии Махбубудин Хокан заявил, что приговор будет обжалован. "Это невероятно. Я уверен, что она вскоре выйдет из тюрьмы", - сказал он.

Помимо 72-летней Зии, суд вынес обвинительные приговоры еще пяти фигурантам этого коррупционного скандала. Их приговорили к десяти годам тюремного заключения. В суде отметили, что экс-премьер страны получила наименьший срок из всех обвиняемых ввиду ее состояния здоровья.

Зия была премьер-министром Бангладеш с 1991 по 1996 год и с 2001 по 2006 год.