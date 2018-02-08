Главу Русского драмтеатра Литвы отстранили от преподавания из-за обвинений в домогательствах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Обвиненный в сексуальных домогательствах руководитель Русского драмтеатра Литвы Йонас Вайткус отстранен от работы со студентами в Литовской театрально-музыкальной академии (ЛТМА).

Решением ректората Вайткус отстранен от работы со студентами до завершения досудебного расследования, сообщила агентству BNS в четверг пресс-секретарь академии Беата Баублинскене.

Вайткус - глава Русского драматического театра Литвы, один из самых известных режиссеров страны, лауреат Национальной премии.

Ранее в феврале сценограф Симона Бекшайте обвинила Вайткуса в домогательствах. Бекшайте написала в фейсбуке, что режиссер вел себя неподобающим образом летом 2009 года, когда она пришла к нему домой по поводу сценографии для спектакля "Черный Дрозд". Бекшайте утверждает, что режиссер приставал к ней, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Со своей стороны Вайткус отверг обвинения и сообщил о намерении обратиться в суд для защиты чести и достоинства. "Что касается упомянутой в социальных сетях кампании в связи с сексуальными домогательствами, направленной конкретно против меня, то это лишь характеризует самих организаторов этой кампании и никого больше. (...) Очевидные факты свидетельствуют о том, что эта кампания напрямую связана с осуществляемой театром творческой деятельностью и приближающимся конкурсом, который организует министерство культуры", - говорится в заявлении Вайткуса.

Режиссер пояснил, что когда он начал руководить театром, ему удалось успешно предотвратить оказание политического и идеологического влияния на деятельность театра со стороны представителей зарубежных государств. Вайткус также заявил, что будет участвовать в конкурсе, чтобы получить возможность продолжить руководство Русским драмтеатром.

Между тем, в последнюю неделю появились обвинения в сексуальных домогательствах не только в адрес Вайткуса, но и в адрес уже бывших преподавателей Вильнюсской художественной академии (ВХА) Йонаса Гасюнаса и Арвидаса Лепуонюса, нынешнего преподавателя ВХА, фотографа Гинтаутаса Тримакаса. Ранее две женщины обвинили в непристойном поведении режиссера Шарунаса Бартаса. Обвинения в сексуальных домогательствах также предъявили бывшему члену сейма Литвы Кястутису Пукасу.