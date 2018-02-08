Главные новости
В РоссииВ бюллетене на выборах президента России будет восемь именСпортCAS отказался рассматривать апелляции шести россиян на отстранение от ОИВ миреПопавшие под удар коалиции США сирийские ополченцы не согласовали операцию с РФ
В мире

Главу Русского драмтеатра Литвы отстранили от преподавания из-за обвинений в домогательствах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Обвиненный в сексуальных домогательствах руководитель Русского драмтеатра Литвы Йонас Вайткус отстранен от работы со студентами в Литовской театрально-музыкальной академии (ЛТМА).

Решением ректората Вайткус отстранен от работы со студентами до завершения досудебного расследования, сообщила агентству BNS в четверг пресс-секретарь академии Беата Баублинскене.

Вайткус - глава Русского драматического театра Литвы, один из самых известных режиссеров страны, лауреат Национальной премии.

Ранее в феврале сценограф Симона Бекшайте обвинила Вайткуса в домогательствах. Бекшайте написала в фейсбуке, что режиссер вел себя неподобающим образом летом 2009 года, когда она пришла к нему домой по поводу сценографии для спектакля "Черный Дрозд". Бекшайте утверждает, что режиссер приставал к ней, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Со своей стороны Вайткус отверг обвинения и сообщил о намерении обратиться в суд для защиты чести и достоинства. "Что касается упомянутой в социальных сетях кампании в связи с сексуальными домогательствами, направленной конкретно против меня, то это лишь характеризует самих организаторов этой кампании и никого больше. (...) Очевидные факты свидетельствуют о том, что эта кампания напрямую связана с осуществляемой театром творческой деятельностью и приближающимся конкурсом, который организует министерство культуры", - говорится в заявлении Вайткуса.

Режиссер пояснил, что когда он начал руководить театром, ему удалось успешно предотвратить оказание политического и идеологического влияния на деятельность театра со стороны представителей зарубежных государств. Вайткус также заявил, что будет участвовать в конкурсе, чтобы получить возможность продолжить руководство Русским драмтеатром.

Между тем, в последнюю неделю появились обвинения в сексуальных домогательствах не только в адрес Вайткуса, но и в адрес уже бывших преподавателей Вильнюсской художественной академии (ВХА) Йонаса Гасюнаса и Арвидаса Лепуонюса, нынешнего преподавателя ВХА, фотографа Гинтаутаса Тримакаса. Ранее две женщины обвинили в непристойном поведении режиссера Шарунаса Бартаса. Обвинения в сексуальных домогательствах также предъявили бывшему члену сейма Литвы Кястутису Пукасу.

Теги: Литва, Йонас Вайткус
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Россия заявила об организации террористами ИГИЛ онлайн-казиноРоссия заявила об организации террористами ИГИЛ онлайн-казино
Также террористы пытаются пополнять свою казну с помощью киберпреступлений, утверждают дипломатыПодробнее
Госдеп США констатировал низшую точку отношений с РоссиейГосдеп США констатировал низшую точку отношений с Россией
Вашингтон хотел бы восстановить контакты из-за "сфер, вызывающих общую озабоченность"Подробнее
Буш-младший заявил о доказательствах вмешательства РФ в выборы в СШАБуш-младший заявил о доказательствах вмешательства РФ в выборы в США
По мнению экс-президента, Москва определенно вмешивалась в выборы, но повлияла ли она на исход голосования, он не уверенПодробнее
Попавшие под удар коалиции США сирийские ополченцы не согласовали операцию с РФПопавшие под удар коалиции США сирийские ополченцы не согласовали операцию с РФ
В Минобороны РФ констатировали, что действия Вашингтона в Сирии направлены на захват и удержание экономических активов, а не борьбу с терроризмомПодробнее
Более 100 бойцов проправительственных сил Сирии погибли от удара коалиции СШАБолее 100 бойцов проправительственных сил Сирии погибли от удара коалиции США
Эти цифры приводит западная коалиция, которая, как утверждают США, атаковала в ответ на нападение на штаб "Сирийских демократических сил"Подробнее
Сорос вложил полмиллиона долларов в отмену BrexitСорос вложил полмиллиона долларов в отмену Brexit
Американский бизнесмен поддержал организацию, которая стремится оставить страну в ЕвросоюзеПодробнее
КНДР проведет военный парад перед ОлимпиадойКНДР проведет военный парад перед Олимпиадой
Парад в честь основания северокорейской армии перенесли с апреляПодробнее
Коалиция под началом США ударила по проправительственным силам СирииКоалиция под началом США ударила по проправительственным силам Сирии
Утверждается, что это был ответный ударПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 8 февраля6 фото
08 февраля
Фотохроника 8 февраля
Южная Корея в преддверии Олимпиады12 фото
08 февраля
Южная Корея в преддверии Олимпиады
Их первые выборы8 фото
08 февраля
Их первые выборы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ бюллетене на выборах президента России будет восемь именСпортCAS отказался рассматривать апелляции шести россиян на отстранение от ОИВ миреПопавшие под удар коалиции США сирийские ополченцы не согласовали операцию с РФКультура"Колесо чудес": "Титаник" семейного счастья идет ко днуЭкономика"Турецкий поток" подорожал до $7 млрдЭкономикаБлизкий Керимову фонд подтвердил переговоры о покупке банка "Возрождение"

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключения

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключенияХорошавина и его подельников признали виновными в получении взяток Подробнее

Полиция в Приморье завела дело по факту гибели тигра в схватке с охотником

Россия заявила об организации террористами ИГИЛ онлайн-казино

Россия заявила об организации террористами ИГИЛ онлайн-казиноТакже террористы пытаются пополнять свою казну с помощью киберпреступлений, утверждают дипломаты Подробнее

Российские силы ПВО 11 раз вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов

Мост через реку Евфрат смыт водой на востоке Сирии

Минобороны РФ не исключает причастность США Подробнее

Постпред РФ при ООН назвал незаконным нахождение в Сирии коалиции во главе с США

Белый дом опроверг слухи о планах встречи Иванки Трамп и сестры Ким Чен Ына

В Подмосковье взорвался газовый баллон

Госдеп США констатировал низшую точку отношений с Россией

Госдеп США констатировал низшую точку отношений с РоссиейВашингтон хотел бы восстановить контакты из-за "сфер, вызывающих общую озабоченность" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru