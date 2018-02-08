Франция увеличит расходы на оборону более чем на треть

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Франции в четверг утвердил план повышения оборонного бюджета страны более чем на треть на протяжении семи лет, в общей сложности затраты за этот период составят почти 300 млрд евро, пишет Le Monde.

Таким образом, к 2025 году расходы Франции на оборону будут доведены до 2% ВВП в соответствии с предвыборными обещаниями президента Эммануэля Макрона и договоренностями в рамках НАТО, исполнения которых настоятельно требуют США.

В этом году финансирование военных нужд вырастет на 5,6%, до 34,2 млрд евро, как и предполагалось ранее. Новые пункты плана - наращивание расходов на 1,7 млрд евро в год в 2019-2022 годах, а в 2023 году, когда истекает срок президентских полномочий Макрона, сразу на 3 млрд евро.

Франции необходимо модернизировать армию, отмечают эксперты. В докладе министерства обороны обрисованы несколько задач, включая "регенерацию ВС" после десятилетия сокращения затрат и "подготовку к будущему".

К 2025 году численность французских военных вырастет на 6 тыс. человек, включая 1 тыс. специалистов в области кибербезопасности и около 2 тыс. в разведывательных и смежных подразделениях. Отмечается, что в 2005-2015 годах ряды французских вооруженных сил сократились на 60 тыс. человек из-за снижения расходов.

"Франция как никогда нуждается в своих военных, - заявила министр обороны страны Флоранс Парли после заседания кабмина. - Мир стал более неопределенным, иногда более жестоким. Мощная армия означает, что к голосу Франции будут прислушиваться, его будут уважать".

ВВС Франции закажут 28 новых истребителей Rafale у концерна Dassault Aviation, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, начнется подготовка к строительству нового авианосца.