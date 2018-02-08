Сотрудника разведки Португалии приговорили к 7 годам тюрьмы за передачу данных РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Уголовный суд Лиссабона приговорил к семи годам тюремного заключения сотрудника португальской спецслужбы Фредерику Карваляу Жила, собиравшего информацию для разведки России, сообщает в четверг газета Diario de Noticias.

Карваляу Жила, который является сотрудником Службы информационной безопасности Португалии (SIS), признали виновным в сборе разведданных пользу иностранного государства, а также в коррупции. Адвокат разведчика заявил, что его подзащитный намерен опротестовать приговор.

По информации издания, Карваляу Жила арестовали в Риме в 2016 году, когда он пытался продать гражданину России Сергею Позднякову, занимавшемуся, по версии следствия, сбором разведданных в пользу СВР, засекреченные документы, связанные с Европейским союзом и НАТО.

Затем итальянские власти экстрадировали Карваляу Жила в Португалию. Позднякова позднее освободили из-под стражи в Италии, и он вернулся в Россию.