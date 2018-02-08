В Киеве пронумеруют все столбы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Киевский городской совет на пленарном заседании в четверг 68 голосами принял решение "О создании городской системы столбовой (опорной) геолокации путем нумерации опор внешнего освещения и электросетей в Киеве".

Как сообщается на официальном сайте Киевсовета, таким образом в столице планируется улучшить географическую ориентацию и повысить эффективность работы служб срочного вызова. За основу инициативы авторы взяли опыт Праги.

"В столице Чехии существует система нумерации уличных фонарей, которая, после ряда прецедентов создания новоназванных улиц, проспектов и бульваров, помогает сотрудникам служб, полицейским, таксистам точно и быстро идентифицировать нужную локацию. Каждый из столбов города промаркирован уникальным номером. В случае чрезвычайного события, когда результат решают секунды, диспетчеру той или иной службы сообщается номер ближайшей опоры. Полиция, скорая помощь, пожарные - все пользуются этой нумерацией", - рассказал автор проекта решения, депутат Киевсовета Александр Пабат.

Согласно принятому решению, исполнительный орган Киевсовета должен разработать и утвердить Единую систему нумерации опор внешнего освещения и электросетей Киева в течение трех месяцев.