Мост через реку Евфрат смыт водой на востоке Сирии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Установленный российскими военными малый автомобильный разборный мост через Евфрат на востоке Сирии был разрушен из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины; не исключено, что это была попытка США не допустить укрепления законной власти Дамаска на левом берегу реки, сообщает в пятницу официальный печатный орган министерства обороны РФ газета "Красная звезда".

"Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", - говорится в публикации.

Также в Минобороны РФ отметили, что технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было.

Как сообщает "Красная звезда", 6 января, несмотря на отсутствие в регионе существенных осадков, уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения реки увеличилась в два раза.

"В результате на следующий день мост был разрушен", - говорится в статье.

"По оценке экспертов, есть основания полагать, что сброс был организован с какими-то другими целями. Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства САР на левом берегу Евфрата", - пишет газета российского военного ведомства.