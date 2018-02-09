Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о финансировании правительства

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект о финансировании правительства, что позволит возобновить работу госучреждений.

В пятницу законопроект был принят в Сенате. Законопроект одобрили 71 сенаторов из 100, "против" голосовали 28 человек.

Ранее обсуждение затянулось за полночь из-за противодействия сенатора-республиканца Рэнда Пола. В результате работа правительства США частично приостановлена, однако текущий сбой, уже второй с начала 2018 года, может оказаться самым непродолжительным в американской истории.

Новый законопроект профинансирует правительство с сохранением текущего объема расходов до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.

После принятия законопроекта в двух палатах конгресса билль будет направлен на подпись президенту США.

Соглашение по бюджету

В среду лидеры республиканцев и демократов объявили о достижении договоренности по бюджету, которая должна была положить конец противостоянию, ставящему под вопрос нормальное финансирование текущей работы правительства США. Соглашение предусматривает увеличение бюджетных расходов на $300 млрд в течение следующих двух лет, из которых Пентагон получит дополнительно более $160 млрд - $80 млрд в текущем финансовом году (по 30 сентября) и $85 млрд в следующем. Кроме того, сенаторы договорились о расходах на другие нужды, связанные с финансированием программ внутри США, на чем настаивали демократы. Сенаторы договорились о снятии ограничений на уровень госдолга до марта 2019 года. Для оплаты возросших расходов планируется продать 100 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва США, составляющего около 660 млн баррелей.

Сделка стала возможной после того, как сенаторы-демократы согласились разделить вопрос об иммигрантах, в первую очередь о судьбе детей нелегальных мигрантов, и споры по бюджетным расходам по основным статьям.

Решение о повышении расходов бюджета в сочетании со снижением налогов, которое произошло с начала 2018 года, означает изменение подходов Вашингтона к вопросам бюджетной дисциплины - и далеко не все в Конгрессе с этим согласны. С 2011 года в США действовал секвестр бюджета.

По оценкам исследовательской фирмы Evercore ISI, недавнее сокращение налогов и анонсированное увеличение бюджетных расходов увеличат темпы роста экономики США до 2,7% (без изменений рост ВВП был бы 2%) в этом году. США могут вернуться к дефицитам более чем в $1 трлн уже с будущего финансового года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на оценки аналитиков.

Дефицит бюджета США достиг 9,8% ВВП в 2009 году, затем его уровень снизился до 2,4% в 2015 году, но вновь повысился до 3,4% в прошлом финансовом году, который закончился в сентябре, и вновь вырастет в этом году. Увеличение дефицитов будет толкать вверх процентные ставки, так как инвесторы будут требовать от государства большей доходности.