Российский священник заплатил в Белоруссии почти 4 тысячи евро штрафа наличными

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российскому священнослужителю пришлось заплатить почти четыре тысячи штрафа за нарушения правил проезда по платным дорогам Белоруссии, оплату он производил наличными "из чемодана".

"На самую большую сумму оплаты в 2017 году (в Барановичском отделе BelToll - ИФ) - 3640 евро - пришлось раскошелиться священнослужителю из России", - сообщил начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в Барановичах Александр Булыга местному изданию "Intex-Press".

Так, по его словам, в марте настоятель мужского монастыря, который находится в Псковской области, въехал в Белоруссию на "Газели". На автомобиле, который принадлежал его приходу, священник вез гуманитарную помощь для одной из церквей в Березе. Ранее на этой "Газели" другие священнослужители уже не раз въезжали в Белоруссию, но, видимо, не знали о системе платных дорог. Бортового устройства в машине не было, и из-за его отсутствия за "Газелью" было закреплено 14 нарушений. Все их пришлось оплачивать настоятелю монастыря.

"Когда батюшку остановили на трассе, он ужаснулся от суммы оплаты: таких денег у него с собой не было. На трассе батюшка начал креститься и молиться, чтобы его отпустили. Но автомобиль все же поставили на штрафстоянку. За настоятелем монастыря приехали коллеги из березовской церкви и забрали и его, и гуманитарную помощь", - отметил начальник регионального отдела.

Примерно через месяц священнослужитель на поезде вернулся в Барановичи за "Газелью". "Он приехал в рясе и с целым чемоданом наличных евро. Чьи это деньги - его личные или прихода, мы не знаем. Батюшка "выкупил" машину, заплатил за нарушения и в тот же день уехал в Россию", - заявил Булыга.

В Белоруссии проезд по ряду участков республиканских дорог является платным для транспортных средств с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн.