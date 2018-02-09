У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло близ западного побережья Мексики, сообщает в пятницу Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 30 км от побережья мексиканского штата Халиско.

Информации о жертвах или разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.

В сентябре 2017 года мощнейшее землетрясение магнитудой 7,1 произошло в мексиканском штате Морелос, около 4 млн человек остались без электроснабжения, многие здания оказались разрушены или повреждены. По данным Associated Press, число погибших достигло 361.