На Украине ввели в действие дополнительные меры против "информационной агрессии РФ"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 26 января "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации". Соответствующий указ президента Украины от 9 февраля обнародован в пятницу на его сайте.

Решение СНБО, введенное в действие данным указом, прилагается, но для служебного пользования. Указ президента Украины вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

По поводу данного решения СНБО до сегодняшнего дня официальной информации не было.