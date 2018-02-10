Президент Южной Кореи не исключил визит в КНДР

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что может посетить межкорейский саммит в КНДР в будущем, сообщила в субботу в ходе брифинга представитель президентской администрации.

"Давайте сделаем это возможным, создав необходимые условия в будущем", - приводит слова президента "Ренхап".

Ранее стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приглашение в Пхеньян, чтобы принять участие в межкорейском саммите. Его передала лично сестра северокорейского лидара Ким Ё Чжон, которая приехала на Олимпиаду в составе делегации КНДР. Она стала первым членом семьи северокорейских лидеров, посетившим Сеул со времен корейской войны.