Постпред России при ООН призвал Трампа к борьбе с реальными угрозами

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе ланча в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа и постпредов стран-членов Совета Безопасности заявил, что США и РФ необходимо заняться не вымышленными угрозами, а реальными - борьбой с терроризмом и нераспространением ядерного оружия.

В интервью российским журналистам в Нью-Йорке в преддверии Дня дипломата Небензя поделился своими впечатлениями о прошедшей 29 января встрече, на которой присутствовали, помимо Трампа, госсекретарь Рекс Тиллерсон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер и 15 постпредов стран-членов СБ ООН.

По словам В.Небензи, ланч "длился час" и "прошел в дружественной атмосфере". Российский постпред также назвал темы, которые обсуждались в ходе встречи: Иран, Северная Корея, Афганистан, терроризм.

"В ходе ланча каждый член Совета Безопасности выступал с кратким словом, говорил то, что ему хотелось сказать, а президент это комментировал. Формат встречи не подразумевал углубленного диалога", - отметил дипломат.

На просьбу "Интерфакса" поделиться тем, что российский постпред сказал американскому президенту, Небензя ответил: "Я сказал: "Вы знаете, господин президент, Россию здесь, в Америке, обвиняют в ревизионизме, в том, что мы снова хотим стать великой державой. Да, мы хотим быть сильными и процветающими. Мы не хотим быть слабыми и нищими. Только не за счет кого-либо, в том числе не за счет Америки. Давайте, наконец, будем уже заниматься не вымышленными угрозами, а займемся реальными. Реальные угрозы - это экстремизм, терроризм и нераспространение".

Небензя добавил, что в ходе ланча также передал просьбы многих коллег из ООН наладить российско-американские отношения. "На встрече с президентом Трампом я сказал еще одну вещь: "Меня в ООН многие страны, и малые и большие, буквально умоляют: "Ну, наладьте, наконец, отношения с США. Это надо не вам, это надо нам, потому что когда у вас с США отношения хорошие, мир дышит легче", - сказал российский постпред.