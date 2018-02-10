Эстония и Россия обменялись осужденными за шпионаж гражданами

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Департамент полиции Эстонии (КАПО) сообщил в субботу, что осужденного в России за шпионаж эстонского предпринимателя Райво Суси обменяли на гражданина РФ Артема Зинченко, отбывающего в Эстонии срок за шпионаж.

"Сегодня Эстонская Республика и Российская Федерация обменяли осужденного в Эстонии за шпионаж гражданина России Артема Зинченко на осужденного в России за шпионаж гражданина Эстонии Райво Суси. Обмен произошел на погранпункте Койдула сегодня, 10 февраля, в 10 часов", - сообщила полиция безопасности.

Харьюский уездный суд Эстонии признал в мае 2017 года Артема Зинченко виновным в шпионаже и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Суси был приговорен в России в декабре 2017 года к 12 годам заключения. Оба подали прошения о помиловании, которые удовлетворили президенты Эстонии и России.

Как сообщил в субботу адвокат Суси Айвар Пильв, его подзащитный уже вернулся домой. Он также отметил, что "на данный момент состояние здоровья Суси хорошее и повода для беспокойства нет".

ФСБ задержала Суси в феврале 2016 года в московском аэропорту Шереметьево, когда он направлялся из Таджикистана в Таллин. О причинах задержания Суси, ведущего авиационный бизнес на территории бывшего СССР, известно только то, что все действия, в которых ФСБ его обвиняет, были совершены еще в 2004-2007 годах. Сам Суси отрицал причастность к шпионажу.

Согласно бизнес-регистру Эстонии, бизнесмен является совладельцем фирм Laki Autos и Musket, которые занимаются поставкой самолетов, а также Aerohooldus OU, ремонтирующей воздушные машины. По данным СМИ, его фирма OU Musket числится в списке посредников министерства иностранных дел. Она посредничает в торговле оружием, боеприпасами, системами управления огнем, сухопутными, водными и воздушными средствами передвижения, средствами бронезащиты. Его клиентами были миллионеры из авиаклубов РФ, Англии, США и Западной Европы. Согласно публикациям, с 1994 года Суси "перебросил на Запад целую эскадрилью учебных истребителей, которой хватило бы для оснащения всех ВВС Эстонии". Принадлежащая Суси компания Aerohooldus OU сдает в аренду Силам обороны два учебных истребителя L-39.