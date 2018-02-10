Полиция подтвердила гибель 18 человек в ДТП в Гонконге

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Полиция уточнила число жертв ДТП в Гонконге - погибли 18 человек, сообщает в субботу South China Morning Post.

Ранее сообщалось о 19 погибших. Информация о гибели одного человека не подтвердилась.

Среди жертв 15 мужчин и три женщины.

Двухэтажный пассажирский автобус, в котором находились люди, перевернулся на дороге. Пострадали около 50 человек. Пока не удалось установить, сколько именно человек находилось в автобусе. Почти все пострадавшие были госпитализированы.

Причина ДТП пока не установлена, однако пассажиры сообщили, что автобус ехал очень быстро. "Чувствовалось, что он едет гораздо быстрее, чем обычно едут автобусы", - сказал изданию один из выживших пассажиров.

По данным других пассажиров, автобус шел с 10-минутной задержкой от графика, и водитель продолжал увеличивать скорость вплоть до самой трагедии.