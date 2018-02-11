В США потерпел катастрофу вертолет с туристами

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет с туристами потерпел крушение в национальном парке "Гранд каньон" в американском штате Аризона. На его борту находились семь человек - шестеро пассажиров и пилот.

В результате крушения погибли три человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщили местные власти.

Как передает ABC Arizona, разбившийся вертолет Eurocopter EC130 принадлежал компании Papillion Airways и выполнял экскурсионный полет. Начато расследование причин и обстоятельств его крушения.