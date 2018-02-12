В мире Крушение Ан-148 в Подмосковье

МОК выделил зону траура в олимпийской деревне в южнокорейском Пхенчхане

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) выделил в олимпийской деревне в Пхенчхане (Южная Корея), где проходят зимние Олимпийские игры, специальную зону траура и выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа российского авиалайнера в воскресенье.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших в этой ужасной трагической катастрофе. Желающие отдать дань уважения погибшим могут сделать это в специальной зоне траура олимпийской деревни",- говорится в распространенном заявлении МОК.

Комитет также заявил о готовности оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился накануне днем в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.

Теги: Ан-148
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