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"Талибан" подтвердил гибель одного из руководителей движения в Пакистане

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пакистанское крыло радикального движения "Талибан" подтвердило смерть высокопоставленного представителя группировки Халида Мехсуда, известного как командующий Саджна, в результате удара американского беспилотника. Об этом сообщает в понедельник Associated Press.

Командующий Саджна скончался в результате удара беспилотника США в районе поселения Горвак в пакистанском регионе Северный Вазиристан.

На его место назначили другого представителя организации - Муллу Нур Вали, сообщил информагентству представитель талибов.

На прошлой неделе о гибели одного из лидеров движения "Талибан" в Пакистане сообщало афганское телевидение со ссылкой на собственные источники.

Теги: Пакистан, США
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