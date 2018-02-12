Женщинам в Саудовской Аравии разрешат работать следователями

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В прокуратуре Саудовской Аравии в понедельник заявили, что начнут нанимать на должность следователей женщин, пишут западные СМИ.

"Вакансии на должность следователя станут доступны для женщин", - говорится в заявлении прокуратуры. Ранее эту должность могли занимать только мужчины.

Женщинам, желающим устроиться на эту работу, будет необходимо сдать несколько экзаменов, также у них должно быть юридическое образование.

Этот шаг стал одним из последних в череде социальных изменений, проводимых наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, которые нацелены, в частности, на более активное вовлечение женщин в общественную жизнь страны. В прошлом году власти Саудовской Аравии разрешили женщинам получать права и управлять автомобилем.