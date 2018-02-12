Обама не смог уговорить автора своего портрета нарисовать ему "уши поменьше"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель приняли участие в торжественной церемонии открытия их портретов в Национальной портретной галерее страны в Вашингтоне, передает в понедельник телеканал CNN.

Former President Barack Obama"s official portrait was just unveiled at the Smithsonian's National Portrait Gallery, a rite of passage for most former presidents, all of whom have their portraits hanging in the museum https://t.co/1w4arKRmcb pic.twitter.com/SSns8bFb95 — CNN (@CNN) 12 февраля 2018 г.

Автором портрета экс-президента стал американских художник Кехинде Уайли. Он стал первым афроамериканцем, чья работа отныне висит в "зале президентов" Национальной галереи США, отмечает CNN.

Портрет бывшей первой леди написала американская художница Эми Шеральд.

The official portraits for former President Barack Obama and first lady Michelle Obama are being unveiled at the Smithsonian's National Portrait Gallery



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Выступая с речью на церемонии открытия, Барак Обама пошутил, что "пытался уговорить" художника нарисовать "поменьше седых волос". "Но художественная целостность Кехинде не позволила ему сделать так, как я просил", - добавил бывший президент, добавив, что ему не удалось договориться с художником и об "ушах поменьше".

По информации CNN, супруги Обама просмотрели работы более чем двух дюжин художников, прежде чем выбрали тех, которым доверили написание портретов для Национальной галереи.

Как Уайли, так и Шеральд в своих работах зачастую поднимают тему социальной справедливости, отметил телеканал.